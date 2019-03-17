Олимпик – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде сыграет с "Олимпиком" в рамках 22 тура украинской Премьер-лиги. Этот матч можно просмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Шахтер" – "Олимпик" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 19:25, сам матч начнется в 19:30. Кроме того, на канале перед игрой выйдет программа "Тур Online", где приглашенные гости и аналитики дадут свой прогноз на матч.

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Смотреть онлайн матч "Олимпик" – "Динамо" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Олимпик" – "Динамо" состоится в воскресенье, 17 марта. Начало встречи в 19:30. Видео голов и обзор матча на Спорт 24 по окончании игры.

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