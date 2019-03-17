Олимпик – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

42 Читати новину українською
Олимпик - Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Олимпик - Динамо где смотреть

Киевское "Динамо" на выезде сыграет с "Олимпиком" в рамках 22 тура украинской Премьер-лиги. Этот матч можно просмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Шахтер" – "Олимпик" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 19:25, сам матч начнется в 19:30. Кроме того, на канале перед игрой выйдет программа "Тур Online", где приглашенные гости и аналитики дадут свой прогноз на матч.

Читайте также: Олимпик – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Смотреть онлайн матч "Олимпик" – "Динамо" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Олимпик" – "Динамо" состоится в воскресенье, 17 марта. Начало встречи в 19:30. Видео голов и обзор матча на Спорт 24 по окончании игры.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Авиакатастрофа Boeing 737 Max в Эфиопии: эксперты расшифровали данные одного из "черных ящиков"
сегодня
685
Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Олимпик Динамо
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Надаль впервые в истории снялся с матча против Федерера
16 марта 20:52 Надаль впервые в истории снялся с матча против Федерера
51
Украинец Радивилов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике: видео
16 марта 19:15 Украинец Радивилов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике: видео
47
Настоятель Уневской лавры победил на Кубке мира по пауэрлифтингу
16 марта 16:58 Настоятель Уневской лавры победил на Кубке мира по пауэрлифтингу
95
"Александрия" разгромила на выезде "Черноморец": видео
16 марта 16:25 "Александрия" разгромила на выезде "Черноморец": видео
108
Среди погибших во время теракта в Новой Зеландии – вратарь футзальной сборной страны
16 марта 14:30 Среди погибших во время теракта в Новой Зеландии – вратарь футзальной сборной страны
119
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук