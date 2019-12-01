"Динамо" в большинстве выстрадало победу над "Олимпиком", Беседин оформил дубль: видео

Киевское "Динамо" сумело одержать победу в рамках 16 тура чемпионата Украины. Киевляне победили донецкий "Олимпик" благодаря двум голам Артема Беседина.

Олимпик – Динамо 1:3

Голы: Шахаб, 38 – Беседин, 37, 79, де Пена, 87

Удаление: Кравчук, 73 (Олимпик)

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Ливень моментов

На неделе "Динамо" потерпело досадное поражение в Лиге Европы. Киевляне на последних минутах проиграли шведскому "Мальме" и не смогли гарантировать себе участие в плей-офф.

Расстроенные четверговым результатом, футболисты "Динамо" решили реабилитироваться в чемпионате против "Олимпика". Как оказалось, дончане стали крепким орешком для столичного клуба. До встречи с "Динамо" "олимпийцы" имели серию без поражений в УПЛ из 5 поединков.

Уже на 4 минуте "Динамо" могло выходить вперед. Де Пена ювелирно выполнил точный навес с левого фланга на Беседина, который вбежал в штрафную хозяев. Артем пробил головой точно в руки вратарю.

На 14 минуте "динамовцы" неожиданно развернули вектор атаки на правый фланг, после чего Караваев прострелил вдоль линии штрафной. Беседин мощно пробил в угол, но Пеньков снова парировал удар.

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Через 10 минут помочь "Динамо" забить гол мог чемпион мира Снурницын. Игорь пытался прервать прострел, и едва не срезал в свои ворота. Мяч упал на сетку. На 27 минуте мог забивать Шапаренко. Николай прекрасно обыграл Ксенза, развернулся и мощно пробил. Пеньков в очередной раз спас "Олимпик".

На 37 минуте "Динамо" все же сумело открыть счет в игре. Пеньков ошибся на выходе после подачи с фланга от Де Пена. Беседин, присев, ударом головой переправил мяч в ворота. Но радовались "бело-синие" не слишком долго...

За минуту "Олимпик" провел первую акцентированную атаку, которая завершилась голом. Шабанов грубо ошибся, позволив себя обокрасть Шахабу. Артем не сумел остановить иранца, который переиграл Дениса Бойко – 1:1. К слову, Шахаб стал автором единственного удара "Олимпика" за весь первый тайм.

На перерыв "Динамо" имело все основания уйти лидером. На 44 минуте подопечным Алексея Михайличенко удалась чудесная комбинация. Сидорчук тонким пасом нашел Беседина, который вывел на ударную позицию Цыганкова. Лидер "Динамо" с удобной позиции запустил мяч выше ворот.

Олимпик – Динамо видеообзор первого тайма

Победный тайм

Сразу после перерыва Шахаб второй раз мог стать злым гением для "Динамо". Перед штрафной площадкой иранец сначала "бросил" между ног Сидорчуку, после чего обыграл Шабанова. Войдя в штрафную, Шахаб нанес удар, но не сумел попасть в нижний угол. "Динамо" ответило ударом Кадара головой после подачи Кендзеры. Мяч пролетел над воротами.

После стартового обмена голевыми шансами "Динамо" начало владеть территориальным преимуществом, однако это никак не выливалось в опасные моменты. Зато на 71 минуте единственная атака дончан едва не завершилась голом. Кадар в штрафной почему-то решил не выбивать мяч и его подхватил Шахаб. Иранец с близкого расстояния не сумел переиграть Бойко.

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На 73 минуте "Олимпик" остался в меньшинстве. Кравчук получил прямое удаление за жесткий подкат против Александра Караваева. На 79 минуте "Динамо" воспользовалось численным большинством. На момент второго гола киевлян "Олимпик" находился в составе девяти игроков, поскольку Снурницину за пределами поля оказывали помощь.

Караваев сделал отличный прострел с левого фланга, который замкнул Беседин, оформив дубль в игре. Правое колено Беседина был в офсайде, поэтому рефери имел основания отменить взятие ворот, но не сделал этого.

На 86 минуте "бело-синие" могли поставить жирную точку в игре. Цыганков вывел де Пену на рандеву с голкипером. Уругваец опередил вратаря и пробил мимо, но не попал. Кроме того, арбитр решил продемонстрировать де Пену желтую карточку за симуляцию... Видимо, горчичник разгневал уругвайца и в следующей атаке Карлос все же отметился голом. Де Пена замкнул прострел с правого фланга Шепелева – 3:1.

Благодаря победе "Динамо" вернуло себе вторую строчку в турнирной таблице. Кроме того, киевляне сократили отставание от "Шахтера" до 11 очков. "Олимпик" продолжает удерживать 7-ю строчку, несмотря на конец беспроигрышной серии.

Олимпик – Динамо видеообзор второго тайма

Турнирная таблица УПЛ