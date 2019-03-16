Олимпик – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

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Олимпик – Динамо: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Олимпик – Динамо прогноз букмекеров

В воскресенье, 17 марта, донецкий "Олимпик" на домашнем поле будет принимать киевское "Динамо" в рамках 22 тура украинской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Перед встречей в турнирной таблице УПЛ команда Вячеслава Шевчука идет 10-й, набрав 20 очков, у подопечных Александра Хацкевича 47 пунктов в активе и второе место.

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William Hill

В этой букмекерской конторе на выездную победу киевлян дают коэффициент 1,14. В том, что дончане нанесут "Динамо" поражение в рамках УПЛ коэффициент – 13,00. Ничью оценили в 6,50.

PariMatch

В PariMatch на победу "бело-синих" дают коэффициент 1,19. На успех команды Вячеслава Шевчука – 17,5. Ничья – 6,60.

Marathon bet

В этой компании победу "Динамо" оценили коэффициентом 1,19. На то, что "Олимпик" победит – 11,50. Коэффициент на то, что команды разойдутся миром – 7,60.

Матч 22 тура чемпионата Украины "Олимпик" – "Динамо" состоится в воскресенье, 17 марта, в Киеве. Начало матча – в 19:30.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олимпик Динамо
Источник: 24 Канал
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