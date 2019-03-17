Русин принес "Динамо" победу в матче с "Олимпиком": видео

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Олимпик – Динамо: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Олимпик – Динамо видео голов / facebook.com/fcdynamoua

"Динамо" в матче 22 тура чемпионата Украины сумело переиграть донецкий "Олимпик". Победу киевлянам принес гол Назария Русина.

Олимпик – Динамо 1:2
Голы: Гай, 27 (пен.) – Цыганков, 13 (пен.), Русин, 39

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"Динамо" после второго болезненного поражения в Лиге Европы от "Челси" вновь получило шанс реабилитироваться на внутренней арене. Если на прошлой неделе "бело-синие" легко разгромили "Арсенал-Киев", то с "Олимпиком" киевлян ждала тяжелая игра.

Начало матча отнюдь не назовешь оживленным. Номинальные гости не могли качественно выйти со своей половины поля. В свою очередь "Олимпик" позиционно атаковал, но не мог создать хороших моментов. А уже на 12 минуте киевляне заработали курьезный пенальти. Вратарь хозяев сбил Гармаша во время прострела в штрафную. Арбитр указал на точку.

Пенальти решил исполнить Виктор Цыганков. Лидер киевлян пробил в угол. Хотя вратарь "Олимпика" дотянулся до мяча, удар Виктора был сильным и мяч все же пересек линию ворот.

В чем-то нелогичный гол еще больше активизировал подопечных Вячеслава Шевчука. И уже на 26 минуте они были вознаграждены. Арбитр назначил пенальти в ворота "Динамо" из-за падения Матара, на котором сфолил венгр Кадар. Гай уверенно забил гол и сравнял счет.

После 30 минуты команды начали играть практически без центра поля. В "Динамо" на 34 минуте Миколенко пробивал головой из пределов штрафной, но не попал в ворота. Хозяева ответили прицельным ударом Пасича, который парировал Бойко.

На 39 минуте качели завершились голом "бело-синих". Цыганков подал в штрафную на Русина, который опередил защитников и точно пробил головой.

После второго гола "Динамо" имело еще один стопроцентный момент. Кендзера прострелил на Гармаша, который с двух метров не сумел переправить мяч в сетку ворот Халими.

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Олимпик – Динамо – видео лучших моментов первого тайма

На 52 минуте Миколенко сделал великолепный прострел на Гармаша, но тот с убойной позиции вновь не смог отличиться. Впоследствии Денис упустил еще одну прекрасную возможность после разрезного паса Цыганкова. Еще через несколько минут Сидклей не смог завершить трехходовку киевлян. Гармаш отпасовал на Цыганкова, который в касание отдал на бразильца, но тот не переиграл вратаря "Олимпика".

Хорошую возможность отличиться на 68 минуте упустил Буяльский. Виталий из пределов штрафной пробил мимо ворот после классной передачи от Шапаренко. На 77 минуте Цыганков ворвался в штрафную и, сместившись в центр, нанес удар, но слишком слабый, чтобы переиграть вратаря гостей.

На 80 минуте третий гол за "Динамо" должен был забивать Шепелев, но хавбек после очередного классного прострела от Миколенко попал в защитника "Олимпика". До конца игры команды больше не забивали и киевляне одержали тяжелую победу.

"Динамо" благодаря победе набрало 50 очков и продолжает проигрывать "Шахтеру" 7 баллов. "Олимпик" же с 20 баллами в последующие месяцы будет бороться за выживание. Команда Шевчука на 10-м месте и выигрывает у "Черноморца" всего четыре очка. Одессы на 11 позиции. Последнее место занимает "Арсенал-Киев", который свой матч 22-го тура сыграет 18 марта против "Ворсклы".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо УПЛ ФК Олимпик
Источник: 24 Канал
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