Олимпик – Днипро-1: результат матча и видео голов

В субботу, 26 октября, "Олимпик" принимал "Днипро-1" в рамках 11 тура УПЛ. На двоих команды забили 5 голов, а победу в сумасшедшем матче вырвали донетчане.

Олимпик – Днипро-1 3:2

Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 – Когут, 4, Назаренко, 70

Удаления: Сафронов, 69 (Днипро-1)

Смотрите также: "Заря" разгромила "Ворсклу", Русин и Леднев забили великолепные голы: видео

Результативное начало

Донетчане более агрессивно начали игру: уже на 4 минуте Евгений Пасич сумел в падении пробить по воротам днепрян. От гола гостей спасла штанга. Сразу в следующей атаке подопечные Дмитрия Михайленко открыли счет в игре. Когут замкнул прострел от Коркишко – 1:0.

Хозяева отыгрались довольно быстро. Вантух на 11 минуте забросил в штрафную, мяч оказался у Пасича, который в касание вывел на ворота Тейшейра. Француз элегантно попал в "девятку" – 1:1.

Через несколько минут Пасич мог выводить "Олимпик" вперед. Он принял мяч в штрафной, сместился в центр и пробил по воротам. Юрчук отразил выстрел, переведя на угловой. Защита "Днепра-1" посыпалась и "олимпийцы" за несколько минут потеряли 2 возможности отличиться. Гости пришли в себя ближе к середине тайма. В частности, на 27 минуте Сафронов опасно пробил издали, но Крынский парировал удар.

Драматическая победа

В середине второго тайма гости остались в меньшинстве: Сафронов получил вторую желтую карточку и был удален. "Олимпик" сразу воспользовался преимуществом. Свежий Балашов прекрасно подал на дальнюю штангу, а Кравчук пробил под перекладину.

Не успели подопечные Висенте Гомеса отпраздновать, как днепряне восстановили паритет. Защитник гостей сделали передачу почти через все поле. "Олимпийцы" почему-то не остановили мяч и позволили Назаренко переиграть вратаря – 2:2.

Хороший момент, чтобы снова выйти вперед "Олимпик" получил на 76 минуте. После навеса с фланга мяч отлетел к Балашову, но тот из пределов штрафной пробил значительно выше. Через несколько минут Балашов реабилитировался. Футболисты "Олимпика" заработали штрафной у ворот днепрян. Балашов отдал пас на Вантуха, который красиво пробил по воротам гостей – 3:2.

Большее команды не смогли сделать, поэтому "Олимпик" одержал драматическую победу со счетом 3:2.

Благодаря этой победе команда Висенте Гомеса покинула турнирную таблицу чемпионата Украины. Теперь "Олимпик" имеет равное количество очков с "Днепром-1" – по 11. Отметим, что подопечные Михайленко проиграли 4 матч подряд в чемпионате.

Олимпик – Днепр-1 видеообзор матча