"Карпаты" в большинстве одержали первую победу в сезоне, Гуцуляк оформил дубль: видео

Львовские "Карпаты" одержали первую победу в новом сезоне. В воскресенье, 18-го августа, в рамках 4-го тура чемпионата Украины в Киеве "львы" обыграли аутсайдера лиги, донецкий "Олимпик".

Олимпик – Карпаты 1:3

Голы: Политыло, 62 – Гуцуляк, 26, 65, Ди Франко, 42

Удаление: Фабиньо, 23 (Олимпик)

Незабитый пенальти: Гуцуляк, 26 (Карпаты)

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До этого поединка "Карпаты" набрали только одно очко, сыграв дома вничью с "Мариуполем". Хуже статистика только у "Олимпика", который на старте сезона проиграл все матчи. Следовательно, аутсайдеры УПЛ в Киеве определяли сильнейшего.

В первой половине матча острее были именно гости, хотя опасных моментов было крайне мало. На 16 минуте опасно пробил со штрафного новичок львовян Войковиц. Пеньков вытащил мяч из угла ворот. Сразу после этого "Карпаты" получили право выполнить угловой. После подачи с угла поля едва не отличился Кучер, дебютировавший за новую команду. Удару Александра не хватило точности.

Возможно, решающим в матче стал эпизод на 23 минуте. Фабиньо, который уже имел желтую карточку, на грани штрафного сбил футболиста "Карпат". Арбитр решил продемонстрировать игроку дончан красную карточку и назначить пенальти. Момент чрезвычайно противоречивый, но рефери решение не изменил.

К 11-метровой отметке подошел Гуцуляк. Пеньков отбил удар игрока "Карпат", но Гуцуляк был первым на добивании и открыл счет в игре. Как бы это не было странно, но хозяева заиграли лучше в численном меньшинстве. "Олимпик" начал больше атаковать, однако настоящих проблем Подковке не создал. Зато "Карпаты" на 42 минуте сделали серьезную заявку на победу.

Сумбурная атака "львов" завершилась элегантным ударом Ди Франко точно в угол ворот "Олимпика" – 2:0. Во время одной из фаз голевой атаки "Карпат" Гуцуляк отмахнулся и задел рукой игрока "Олимпика" Салу. Но арбитр решил не останавливать атаку "львов" и позволил им забить гол. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу гостей.

После перерыва команды обменялись опасными моментами. Сперва невероятный проход удался Гуцуляку. Удару Алексея не хватило только силы, поэтому Пеньков легко ликвидировал угрозу. В ответ "Олимпик" едва не забил после углового. Новичок дончан Зотько воспользовался сумбуром в штрафной "львов" и остро пробил. Но мяч полетел выше.

На 61 минуте матча арбитр решил "отдать" долг "Олимпику". Денис Шурман назначил странное пенальти в ворота "Карпат", которое уверенно реализовал Политыло – 1:2. Но радовались хозяева только несколько минут. На 65 минуте Гуцуляк оформил дубль. Нападающий "Карпат" воспользовался ошибками дончан в обороне и дальним ударом восстановил преимущество своей команды в два гола.

Третий гол "Карпат" успокоил обе команды. Хозяева, которые продолжали играть в численном меньшинстве, не нашли в себе сил снова отыграться. В свою очередь "львы" грамотно удержали преимущество и одержали первую победу в новом сезоне.

Следующий матч "Карпаты" сыграют дома против луганской "Зари". Сложное испытание ждет "Олимпик", который сыграет против "Динамо". У киевлян, как известно, поменялся тренер.

Олимпик – Карпаты – видеообзор матча