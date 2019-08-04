"Колос" победил на выезде "Олимпик" в матче с тремя удалениями: видео

Во втором туре УПЛ донецкий "Олимпик" принимал новичка чемпионата "Колос". В матче было аж три удаления, а все решил единственный гол с пенальти.

Олимпик – Колос 0:1

Гол: Гавриш, 68 (пен)

Удаление: Пеньков, 66, Абубакар, 90+4 – Смирный, 43

Обе команды по-разному стартовали в чемпионате. "Колос" выиграл свой дебютный матч в "Мариуполя". А "Олимпик" проиграл "Днепр-1". Поэтому донецкая команда пыталась взять первые очки в этом сезоне. В итоге – 11 ударов до конца матча, в противовес трем ударам команды с "Ковалевки". Но что касается ударов в створ ворот, то 3:3.

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"Олимпик" мог выходить вперед, когда после одной из атак мяч попал в штангу и вылетел в поле. Первым на добивании был Завийский, но полузащитник отправил мяч выше ворот.

А незадолго до перерыва гости остались в меньшинстве. Смирный, который еще на 8-й минуте встречи получил желтую карточку, на 43-й минуте нарушил правила во время атаки. И получил еще одну желтую карточку. Которая стала для него красной. Так "Колос" во втором матче подряд в УПЛ играл матч в меньшинстве.

Но на 65-й минуте "Олимпик" "выровнял" составы. После розыгрыша штрафного вратарь Пеньков сбил Нехтия, который пытался переправить мяч в ворота соперников. За это арбитр назначил пенальти, а вместо Политыло вышел другой вратарь – Хатими. Он угадал направление полета мяча, но не дотянулся до него. Забил Гавриш. Главный тренер "Колоса" Костышин не смотрел за этим моментом, повернувшись в другую сторону.

В конце матча "Олимпик" вообще остался в меньшинстве. Абубакар отмахнулся от соперника в чужой штрафной площадке, и арбитр встречи показал ему прямую красную карточку.

Видеообзор матча Олимпик – Колос

"Колос" выиграет два первых матча в чемпионате. "Олимпик" стартует с двух поражений подряд.