"Львов" на выезде обыграл "Олимпик" благодаря единственному голу в конце матча: видео
В матче между "Олимпиком" и "Львовом" в воскресенье, 23 февраля, все решил единственный гол гостей в концовке встречи. Его забил Богунов.
Олимпик – Львов 0:1
Гол: Богунов, 84
Команды провели довольно осторожный матч. В первом тайме – лишь по одному удару в створ ворот, и почти равное количество времени владения мячом.
Но опасные моменты таки были. Сначала в дебюте встречи Шина имел возможность пробить по воротам, но его дар вовремя заблокировали. "Олимпик" на это ответил ударом Балашова со штрафного по центру. Хотя самый опасный момент первого тайма – удар Кравченко. Полузащитник пробивал издали, а мяч летел под перекладину – Пеньков спас "Львов".
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Единственный удар в створ от гостей – уже перед перерывом, когда Приймак пробивал после паса от Велвеса – как раз туда, где стоял Крынский.
Во втором тайме ситуация мало чем изменилась – мало моментов и много борьбы в центре поля.
Все в матче решил единственный гол на 84-й минуте. После подачи с углового гости выбили мяч на чужую половину поля. Там за мяч зацепился Алваро. Он дошел с мячом до штрафной, где прострелил вдоль линии. Именно туда, куда набегал Богунов. Лебеденко не сумел помешать сопернику забить.
Смотрите видеообзор матча Олимпик – Львов
Благодаря этому голу "Львов" набрал 18 очков и сравнялся с "Олимпиком" по количеству баллов в турнирной таблице. Команды делят 9-10 места.
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