"Олимпик" может возглавить известный тренер, который недавно покинул другой клуб УПЛ

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Юрий Бакалов может возглавить "Олимпик"
Юрий Бакалов может возглавить "Олимпик" / ФК "Львов"

Экс-тренер "Львова" Юрий Бакалов является одним из кандидатов на пост главного тренера "Олимпика".

На поединке 25 тура чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Арсеналом-Киев" присутствовал экс-наставник "Львова" Юрий Бакалов. Как сообщает FootBoom, специалист является претендентом на пост главного тренера донецкой команды.

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"Олимпик" недавно отправил в отставку Вячеслава Шевчука. Сейчас командой руководит Игорь Климовский. Под его руководством "олимпийцы" одержали первую победу в УПЛ с октября прошлого года.

В апреле с Бакаловым разошелся ФК "Львов", который под руководством украинского специалиста обеспечил место в первой шестерке Премьер-лиги. С тех пор львовскую команду возглавил Богдан Блавацкий.

В своей тренерской карьере Юрий Бакалов работал в таких клубах, как "Арсенал-Киев", "Славутич", "Зугдиди", "Сталь" (Каменское) и "Скала".

"Олимпик" занимает 10 место в турнирной таблице элитного украинского дивизиона. В следующем матче команда примет соседа по турнирной таблице "Карпаты" в субботу, 27 апреля.

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Теги: Новости Спорта Спорт УПЛ ФК Львов ФК Олимпик Футбол
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