"Олимпик" неожиданно разорвал контракт со скандальным украинским футболистом

Футбольный клуб "Олимпик" и нападающий Антон Шиндер приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Как отмечает официальный сайт клуба, контракт футболиста расторгнут, игрок получил статус свободного агента. Клуб поблагодарил Шиндера за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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31-летний форвард стал игроком донецкого клуба в октябре 2018 года. На его счету 1 гол и 1 ассист в 10 матчах.

К слову, в августе прошлого года венгерский клуб "Кишварда" решил разорвать отношения с Антоном Шиндером. Причина такого решения – четырехмесячная дисквалификация, которую украинец заработал, толкнув арбитра в матче венгерского первенства.

Ранее контракт с "Олимпиком" сроком на один год подписал 31-летний полузащитник Ринар Валеев.

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