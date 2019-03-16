"Олимпик" официально обвинил украинских арбитров в неправильном судействе: видео

ФК "Олимпик" выступил с официальным заявлением по поводу арбитража в матчах с участием их команды.

В частности, "Олимпик" выдвинул обвинения в адрес украинских арбитров. В клубе считают, что ошибки судей не позволили клубу попасть в топ-6 УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".

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Два из трех матчей с участием "Олимпика" на старте весенней части этого сезона завершились судейскими скандалами. Ошибки арбитров в матчах с участием нашей команды стали систематическими. "Олимпик" протестует против неравных методов ведения борьбы на футбольном поле, из-за которых наша команда не попала в топ-6 чемпионата.

"Как видим, ошибки арбитров в матчах с "Олимпиком" не позволили донецкой команде набрать минимум девять очков. Это те пункты, которых не хватило нам для того, чтобы претендовать на попадание в первую шестерку. Руководство "Олимпика" искренне надеется, что все ошибки арбитров – исключительно ошибки, и не имеют под собой подводных течений", – говорится в заявлении клуба.

Также "Олимпик" опубликовал видео-нарезку с ошибками арбитров в матчах с их участием.

Сейчас "Олимпик" занимает 10 место, потеряв возможность играть в первой шестерке УПЛ. От 6 места отставание составляет 8 очков.

Следующий матч команда из Донецка сыграет против киевского "Динамо" в воскресенье, 17 марта.

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