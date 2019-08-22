"Олимпик" официально подписал балканского футболиста

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Демир Имери
Демир Имери / olimpik.com.ua

Полузащитник Демир Имери продолжит карьеру в донецком "Олимпике". С 23-летним игроком подписан контракт сроком на 2,5 года.

Новичок "Олимпика" будет выступать за донецкий клуб под 31-м номером, информирует сайт команды.

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Хавбек родился в Северной Македонии, также имеет гражданство Албании. Основная позиция – правый полузащитник, также может сыграть центрального и левого хавбека.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 100 000 евро. Футболист – воспитанник клуба "Работнички". Также играл за македонские команды "Шкендия-79", "Горизонт" Турново и "Ренова", албанский "КаМЗ" и финский "Кеми".

Последним клубом Имери была мальтийская "Моста", за которую он забил три гола в 6 матчах. Забил 6 голов в 16 матчах за молодежные сборные Северной Македонии разного возраста.

Обо всех официальных трансферах "Олимпика" - читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Олимпик
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