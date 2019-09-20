"Олимпик" по дороге на матч с ФК "Львов" помог пострадавшим в ДТП: фото
В 8-м туре украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" на выезде сыграет с ФК "Львов".
По дороге во Львов "олимпийцы" оказали первую помощь участникам ДТП, сообщается на Facebook дончан.
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Врач команды Юрий Кривенко предоставил пострадавшим первую медицинскую помощь. К счастью, все участники аварии остались живы. "Олимпийцы" обогрели их чаем и обеспечили теплыми вещами. Дождавшись приезда полиции и кареты скорой помощи, дончане продолжили свой путь.
"Олимпик" помог пострадавшим в ДТП / Фото: facebook.com/fcolympicdonetsk
Донецкий "Олимпик" после 7 туров УПЛ продолжает находиться на дне турнирной таблицы с 2 очками. ФК "Львов" опережает дончан на 4 очка.