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"Олимпик" подписал украинского легионера из чемпионата Испании

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Орест Лебеденко / Фото из открытых источников

Украинский защитник "Луго" Орест Лебеденко перешел в донецкий "Олимпик" на правах аренды.

Соглашение сторон рассчитано на полтора года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Орест так и не сумел проявить себя в клубе Сегунды. В футболке Луго украинец провел всего семь матчей, не сумев отличиться результативными действиями. Лебеденко является воспитанником львовских "Карпат", а в Испании выступал последние полгода.

Контракт Лебеденко с "Луго" рассчитан до июня 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Отметим, что на позиции левого защитника в "Луго" играет еще один защитник Василий Кравец. Он недавно вернулся в клуб из "Леганеса".

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт ФК Олимпик Трансферы Футбол
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