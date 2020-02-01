"Олимпик" подписал украинского легионера из чемпионата Испании

Украинский защитник "Луго" Орест Лебеденко перешел в донецкий "Олимпик" на правах аренды.

Соглашение сторон рассчитано на полтора года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Орест так и не сумел проявить себя в клубе Сегунды. В футболке Луго украинец провел всего семь матчей, не сумев отличиться результативными действиями. Лебеденко является воспитанником львовских "Карпат", а в Испании выступал последние полгода.

Контракт Лебеденко с "Луго" рассчитан до июня 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

OFICIAL | El Olympik de Donetsk y el #CDLugo llegan a un acuerdo para la cesión de Orest Lebedenko.



https://t.co/GEH7ZFLHR5#SuerteLebedenko — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) January 31, 2020

Отметим, что на позиции левого защитника в "Луго" играет еще один защитник Василий Кравец. Он недавно вернулся в клуб из "Леганеса".