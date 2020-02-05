"Олимпик" подписал украинского защитника с чемпионата Испании

Новичком донецкого "Олимпика" стал защитник Орест Лебеденко. Уроженец Львова пополнил ряды клуба на правах аренды до июня 2021 года.

Орест Лебеденко является воспитанником львовских "Карпат". За главную команду дебютировал 29 июля 2017 года в матче против киевского "Динамо". Всего за полтора года сыграл в чемпионате Украины 23 матча и забил 1 гол.

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С 21 января 2019 года, перешел в "Луго", с которым подписал контракт на четыре с половиной года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "бело-красных". "Олимпик" арендовал его у испанского клуба на полтора сезона – до лета 2021 года. Он уже успел сыграть за команду в спарринге на сборах в Турции.

"Приятно после долгой паузы вернуться на поле. Конечно, я еще далек от своих оптимальных кондиций. Нужно время, чтобы войти в игровой ритм, сыграться с партнерами. Моя первичная цель – побороться за место в стартовом составе. "Олимпик" ставит задачу побеждать в каждом следующем матче и я, как футболист, хочу быть частью команды-победителя. Думаю, в конечном итоге, с таким подходом, таким тренерским штабом, мы окажемся там, где хотим быть – в первой шестерке", – прокомментировал свой переход Орест Лебеденко.