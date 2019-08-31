Олимпик – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В 6-ом туре чемпионата лидер турнирной таблицы "Шахтер" на выезде сыграет с "Олимпиком". Букмекеры оценили шансы команд на победу в донецком дерби.

Олимпик – Шахтер прогноз на матч

Если в предыдущем туре "Шахтер" легко и прогнозируемо уничтожил "Мариуполь", то "Олимпик" сенсационно отобрал очки у "Динамо". Теперь футболисты "Олимпика" попытаются остановить еще одного гранда украинского футбола в донецком дерби.

"Шахтер" к поединку с "Олимпиком" подходит в статусе лидера чемпионата, ведь "горняки" выиграли все свои матчи. В свою очередь "олимпийцы" – аутсайдеры лиги.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтер" явный фаворит, хотя и играет на выезде. Шестую подряд победу подопечных Луиша Каштру букмекеры оценили коэффициентом 1,14. А вот на победу хозяев поля специалисты дают коэффициент 21.

Ничья в матче, по мнению букмекеров, более реальна, чем победа "Олимпика". Ее специалисты Фаворит Спорт оценили коэффициентом 8.

Прогноз Pari Match

Последняя официальная игра между клубами состоялась 2-го декабря 2019 года. Тогда клубы расписали результативную ничью 2:2. Коэффициент на то, что "Олимпик" не проигрывает и ТВ 2,5 – коэффициент 14.

В том матче именно "Шахтер" отыгрался в компенсированное время. Коэффициент на то, что первый гол в игре забьют хозяева – 4,90. Если же это сделают "горняки" – 1,15.

Прогноз 1xbet

Коэффициент на то, что поединок в Киеве завершится результативной ничьей 2:2 – 34. Осенью 2018 года "Шахтер" сумел победить "Олимпик" со счетом 3:2. На такой результат специалисты дают коэффициент 31.

"Олимпик" никогда не побеждал "Шахтер". В основном "олимпийцам" удавалось вырвать ничью со счетом 1:1. Коэффициент на такой счет в матче – 15.

Матч 6-го тура чемпионата Украины "Олимпик" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 1 сентября. Начало игры – в 17:00.