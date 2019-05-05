"Олимпик" в большинстве не смог дожать "Ворсклу"

Донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла" не смогли выявить сильнейшего в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

Олимпик – Ворскла 1:1

Голы: Г. Пасич, 65 – Чеснаков, 39

Удаления: Мартыненко, 86 (Ворскла)

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"Олимпик" и "Ворскла" по итогам половины сезона оказались в группе вылета и вынуждены бороться за прописку в элитном дивизионе. Если полтавчане практически гарантировали себе участие в следующем сезоне УПЛ, то дела дончан намного хуже. Донецкий клуб занимает 3-е место и выигрывает у "Карпат", которые 4-е, всего два очка.

"Олимпик", скорее всего, не вылетит напрямую в Первую лигу. Однако подопечным Игоря Климовского лучше добывать очки в каждом туре, чтобы не оказаться под давлением в последних поединках.

В первом тайме обе команды показали сумбурный футбол, практически без опасных моментов. За 45 минут на двоих команды нанесли всего четыре удара в створ ворот. Один из выстрелов гостей оказался точным. На 39 минуте капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков после розыгрыша углового оказался в нужном месте в нужное время и переправил мяч в сетку ворот "Олимпика".

На старте второго тайма "Олимпик" начал создавать свои острые моменты. Сначала на 61 минуте Гай ударил головой и заставил вратаря "Ворсклы" спасать партнеров. Уже через несколько минут хозяева добились своего. Геннадий Пасич выиграл борьбу корпус в корпус у Кане и точно пробил в угол ворот Ткаченко – 1:1.

На 73 минуте дальним ударом пытался забить Тейшейра, однако Ткаченко легко забрал мяч в свои руки. В конце матча "Ворскла" осталась в меньшинстве. Мартыненко увидел перед собой красный свет за фол последней надежды против Матара. Однако "Олимпик" до завершения игры не успел воплотить большинство в гол и поединок завершился ничьей 1:1

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