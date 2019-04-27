"Олимпик" в драматичном матче вырвал победу у "Карпат": видео голов

В субботу, 27 апреля, в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" обыграл львовские "Карпаты".

Олимпик – Карпаты 3:2

Голы: Пасич, 9, Дегтярев, 83, Матар, 84 – Ди Франко, 36, Понде, 54

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Хозяева быстро открыли счет – уже на 9-й минуте Евгений Пасич получил разрезной пас в штрафную и ударом с острого угла поразил дальний угол ворот Кучинского. "Львы" ответили под занавес тайма – Онгла отобрал мяч у Снурниіцина и покатил на Ди Франко, который расстрелял пустые ворота.

Во втором тайме "Карпаты" вышли вперед. На 54-й минуте комбинация Ди Франко – Гуцуляк – Понде завершилась точным ударом последнего в касание. Крынский был бессилен. Впрочем, под занавес матча "Олимпик "отыгрался – Дегтярев на 83-й минуте замкнул скидку Евгения Пасича.

И тут же "Олимпик" забил третий гол. "Карпаты" разыграли с центра поля и потеряли мяч. Тот же Пасич справа навесил на Матара Дейе, который шокировал львовян.

Отставка Вячеслава Шевчука с поста главного тренера "Олимпика" повлиял на дончан более чем положительно. Дончане в матче 25 тура УПЛ добыли вторую победу подряд, после "Арсенала "взяв еще три очка в игре с "Карпатами".

Видео голов и обзор матча Олимпик – Карпаты

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