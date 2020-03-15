"Олимпик" и "Ворскла" не смогли определить сильнейшего – видео

15 марта "Олимпик" расписал мировую с "Ворсклой" в матче 23 тура УПЛ – 1:1.

Олимпик – Ворскла 1:1

Голы: Баланюк, 21 – Кулач, 42

Нереализованный пенальти: Шехич, 22 (Ворскла)

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Первыми счет в матче открыли "олимпийцы". На 21-й минуте Тейшейра перехватил мяч в центре поля, разогнал атаку, сам ее завершал и пробил в голкипера, а вот на добивании первым был Баланюк – 1:0.

Видео гола Баланюка

Через минуту "Ворскла" ушла в быструю контратаку и заработала пенальти. Артем Кичак грубо ошибся в собственной штрафной, потерял мяч и сбил Луизао – ему желтая карточка, еще и пенальти.

Кичак взял пенальти от Шехича. Игрок "Ворсклы" пробил в правый от себя угол и голкипер хозяев поля отбил мяч на угловой. Позже Юрий Максимов заменил Шехича на Владислава Кулача. И не прогадал.

Нереализованный пенальти Шехича: смотрите видео

На 42-й минуте Кулач сровнял счет во встрече. Игрок "Ворсклы" Кане удачно сыграл на левом фланге и сделал передачу в район линии вратарской. Защитник "Олимпика" мяч отбил перед собой, чем сразу воспользовался Кулач – 1:1.

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Видео гола Кулача

В итоге "Ворскла" и "Олимпик" разделили по баллу и занимают 10 и 11 места соответственно. Отрыв "Олимпика" от последних "Карпат" составляет уже 5 очков.

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