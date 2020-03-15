24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

"Олимпик" и "Ворскла" не смогли определить сильнейшего – видео

- Читати новину українською

15 марта "Олимпик" расписал мировую с "Ворсклой" в матче 23 тура УПЛ – 1:1.

Олимпик – Ворскла 1:1

Голы: Баланюк, 21 – Кулач, 42
Нереализованный пенальти: Шехич, 22 (Ворскла)

Смотрите также "Динамо" не смогло победить "Десну": грубые ошибки защитников и решение VAR – видео

Первыми счет в матче открыли "олимпийцы". На 21-й минуте Тейшейра перехватил мяч в центре поля, разогнал атаку, сам ее завершал и пробил в голкипера, а вот на добивании первым был Баланюк – 1:0.

Видео гола Баланюка

Через минуту "Ворскла" ушла в быструю контратаку и заработала пенальти. Артем Кичак грубо ошибся в собственной штрафной, потерял мяч и сбил Луизао – ему желтая карточка, еще и пенальти.

Кичак взял пенальти от Шехича. Игрок "Ворсклы" пробил в правый от себя угол и голкипер хозяев поля отбил мяч на угловой. Позже Юрий Максимов заменил Шехича на Владислава Кулача. И не прогадал.

Нереализованный пенальти Шехича: смотрите видео

На 42-й минуте Кулач сровнял счет во встрече. Игрок "Ворсклы" Кане удачно сыграл на левом фланге и сделал передачу в район линии вратарской. Защитник "Олимпика" мяч отбил перед собой, чем сразу воспользовался Кулач – 1:1.

Интересно "Заря" благодаря пушечному голу Михайличенко победила "Шахтер": видео

Видео гола Кулача

В итоге "Ворскла" и "Олимпик" разделили по баллу и занимают 10 и 11 места соответственно. Отрыв "Олимпика" от последних "Карпат" составляет уже 5 очков.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Из космоса заметили массовые захоронения умерших от коронавируса в Иране
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Олимпик ФК Ворскла
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 16:16 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 14:14 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
сегодня 21:53 Легендарный футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривен на "Рассмеши комика" – видео
Юрій Семенюк
сегодня 20:16 Усик признался, что "заболел новым вирусом" – видео
Юрій Семенюк
сегодня 11:16 Биатлонная семья трогательно попрощалась с легендами биатлона, которые завершили карьеру: видео
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук