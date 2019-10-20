"Олимпик" победил "Ворсклу" и покинул зону вылета: видео

Донецкий "Олимпик" 20 октября сумел нанести поражение полтавской "Ворскле". Победа для дончан стала только второй в сезоне, однако позволила покинуть зону вылета.

Олимпик – Ворскла 2:0

Голы: Тейшейра, 68, Лукьянчук, 76

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В первом тайме команды демонстрировали равный футбол. Подтверждение тому равное количество ударов в створ ворот – по два и процент владения мячом 50/50.

Судьба противостояния была решена в середине второго тайма. После атаки с левого фланга Тейшейра получил мяч в центре штрафной полтавчан. Он спокойно обработал мяч и переиграл голкипера.

Закрепил преимущество "олимпийцев" через 8 минут Лукьянчук. После углового Лукьянчук пробил головой с линии вратарской – мяч попал в перекладину и влетел в ворота – 2:0.

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"Ворскла" могла отыграть один гол и возродить интригу. В частности, на 82 минуте Васин опасно пробил со штрафного. Но вратарь спас "Олимпик" от пропущенного гола. До завершения игры команды обменялись острыми выпадами, но счет остался неизменным – 2:0 в пользу хозяев.

Для "Ворсклы" это уже седьмое поражение в 11 матчах чемпионата Украины. "Олимпик" благодаря победе сравнялся по показателям с "Львовом" и той же "Ворсклой". У трех команд по 8 очков в активе.

Олимпик – Ворскла: видеообзор матча