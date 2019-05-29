"Олимпик" вырвал ничью в матче против "Ворсклы" и остался в УПЛ: видео

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Ворскла – Олімпік: відео голів
Ворскла – Олімпік: відео голів

"Ворскла" в последних матчах боролось только за престиж. И трофей победителя второй шестерки как утешительный трофей. А "Олимпику" надо было не проиграть, чтобы остаться на девятом месте и избежать переходных матчей. Именно вничью и закончился матч между этими командами в среду, 29 мая

Ворскла – Олимпик 2:2
Голы: Шапрап, 5, Васин, 44 (пен) – Дегтярев, 76, 83

Однако уже на четвёртой минуте "Ворскла" забила. После подачи со штрафного Шарпар пробил головой, и Крынский не сумевший спасти свою команду.

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Зато голкипер спас "Олимпик" от второго пропущенного гола вскоре. И снова пробивал Шарпар. Но голкипер сыграл выше всех похвал.

Но и его мастерства не хватило, когда в конце первого тайма был назначен пенальти. Пердута сумел "качнуть" Клименчука, и тот его сбил в штрафной. Пробивал Васин, и Крынский был близок к тому, чтобы отразить этот удар. Но пропустил.

А во втором тайме "Ворскла" ничего не показала.

Переломной стала 68-ой минута матча. Именно тогда на поле вышел Дегтярев. И он оформил дубль. Сначала забил 76-ой минуте, сократив разницу. А на 83-й минуте сравнял счет.

"Олимпик" сыграл вничью. Заработанное очко позволило команде остаться на девятом месте и избежать переходных матчей с командой Первой лиги.

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Теги: Новости Спорта ФК Ворскла ФК Олимпик Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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