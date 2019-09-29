"Заря" на выезде разгромила "Олимпик", забив пять голов: видео

Луганская "Заря" в матче против "Олимпика" не оставила шансов своему сопернику. При этом четыре гола были забиты во втором тайме.

Олимпик – Заря 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Кабаев, 80

Удаление: Ксенз, 37 (Олимпик)

Команды начали матч довольно вяло. Оба клуба удачно защищались, поэтому впереди мало что получалось. Поэтому в начале матча можно лишь вспомнить два удара Русина – первый выше рамки ворот, а второй – вдоль линии ворот.

Еще один разгром: "Десна" на выезде разгромила "Мариуполь" и закрепилась на втором месте

Ключевой момент матча произошел на 37-й минуте. Полузащитник "Олимпика" Ксенз неудачно пошел в подкат против Кабаева, сбив его сзади. Арбитр матча сразу показал ему за это красную карточку. А через три минуты "Заря" вышла вперед. Юрченко первым сориентировался после суеты в штрафной площадке соперника. Поэтому гол он забил, пробив с метра к воротам.

Если в первом тайме "Заря" забила лишь один раз, то во втором – сразу четыре. Сначала отличился Русин. Кабаев дал пас на ход на Кочергина в штрафную. Однако полузащитник решил пробивать не сам, а пробросил мяч мимо голкипера на Русина. Нападающему оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота.

"Заря" продолжала давить на ворота соперника. И Крынский спасал свою команду как мог. Но и он оказался бессилен, когда на 73-й минуте Каменюка прострелил в штрафную, Леднев принял мяч на грудь и с разворота пробил под дальнюю штангу.

Четвертый гол во встрече записали на Кабаева, хотя его автором можно считать голкипера "Олимпика". И снова Каменюка отдал пас, на этот раз на Кабаева. А тот уже с острого угла простреливал вдоль ворот. Мяч от ноги Крынского залетел за линию. Но даже если бы вратарь не задел бы мяч, за ним уже были игроки, которые готовы были забивать.

Завершил разгром Русин, оформив дубль. Арвеладзе забросил на Кабаева, тот сбросил мимо голкипера в сторону ворот. Защитник "Олимпика" мог успеть выбить мяч, но Русин головой же переправил его в ворота.

Виедообзор матча Олимпик – Заря

"Заря" побеждает "Олимпик" и закрепляется на пятом месте. Дончане же на последней ступени в турнирной таблице.