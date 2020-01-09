Ольсбу-Рейселанн выиграла первую гонку в новом году, Юлия Джима – 16-я
В немецком Оберхофе возобновился биатлонный сезон 2019/2020. Женскую спринтерскую гонку выиграла Марте Ольсбах-Рейселанн.
Биатлонистов в немецком Оберхофе ждал неприятный сюрприз в виде сложных погодных условий. Перед стартом женского спринта не прекращался ливень.
Кроме того, над стадионом и на стрельбище был густой туман. А во время тренировки мужских сборных на трассе образовалась «каша».
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Борьба за победу
Лучше к тяжелым условиям адаптировалась норвежка Марте Ольсбах-Рейселанн. Она чисто преодолела два огневых рубежа и прошла дистанцию за 22 минуты и 4 секунды.
Второе место заняла представительница Германии Дениз Херрманн, для которой этап в Оберхофе является домашним. Немка не закрыла одну мишень на стойке, так что пробежала круг штрафа. Херрманн проиграла Ольсбах 33 секунды.
Третьей финишировала француженка Жюли Симон. 23-летняя биатлонистка допустила один промах на стрельбе лежа и проиграла Херрманн 14 секунд.
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Как выступили украинки?
Ни одной украинской биатлонистке не удалось чисто преодолеть два огневых рубежа. Лучше выступила Юлия Джима, которая допустила один промах и финишировала 16-й.
По два промаха допустили Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная. Они финишировали на 25 и 36 позиции соответственно.
Анастасия Меркушина, которая последние гонки провела на Кубке IBU, не закрыла одну мишень на стойке и финишировала 46-й.
Вита Семеренко также допустила одну ошибку на стойке и завершила спринт на 52-й строчке.
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