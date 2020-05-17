"Он в форме": известный боксер уверен, что Кличко нокаутирует соперников после возвращения
Выдающийся украинский боксер Владимир Кличко продолжает поддерживать отличную физическую форму. Британский боксер Дерек Чисора уверен, что Кличко достигнет успеха, если вернется в ринг.
В интервью Sky Sports Чисора, который следующий бой проведет с Александром Усиком, сказал, что Кличко – хороший боксер.
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Владимир хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру,
– заявил Чисора.
По мнению 36-летнего британца, Кличко может включиться в битву супертяжей.
Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек,
– отметил Дерек.
Что интересно, пути Кличко и Чисоры пересекались несколько раз. 11 декабря 2010 года Кличко должен был провести защиту чемпионских титулов в поединке с Чисорой.
За три дня до боя Кличко порвал мышцу брюшного пресса и поединок пришлось перенести на 30 апреля 2011 года.
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Но переносной бой также не состоялся. Во-первых, Кличко решил провести объединительный бой с другим британцем, Дэвидом Хэем.
Во-вторых, Чисора имел проблемы с законом, за что был отстранен.
В 2012 году Кличко и Чисора таки побывали в одном ринге. Тогда Дерек единогласным решением судей проиграл брату Владимира – Виталию Кличко.
Непосредственно перед боем на ринге Чисора плюнул в лицо Владимиру.
Возвращение Кличко в бокс: главное
- Последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Джошуа и летом завершил карьеру боксера.
- После этого появлялось много слухов о том, что 44-летний Кличко планирует вернуться в ринг.
- Больше дискуссии велись после того, как появилась информация, якобы платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Украинцу нужно провести 3 боя.
- Сам Кличко уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.
- Вероятно, украинец хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 35 лет.
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