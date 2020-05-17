"Он в форме": известный боксер уверен, что Кличко нокаутирует соперников после возвращения

Выдающийся украинский боксер Владимир Кличко продолжает поддерживать отличную физическую форму. Британский боксер Дерек Чисора уверен, что Кличко достигнет успеха, если вернется в ринг.

В интервью Sky Sports Чисора, который следующий бой проведет с Александром Усиком, сказал, что Кличко – хороший боксер.

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Владимир хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру,

– заявил Чисора.

По мнению 36-летнего британца, Кличко может включиться в битву супертяжей.

Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек,

– отметил Дерек.

Что интересно, пути Кличко и Чисоры пересекались несколько раз. 11 декабря 2010 года Кличко должен был провести защиту чемпионских титулов в поединке с Чисорой.

За три дня до боя Кличко порвал мышцу брюшного пресса и поединок пришлось перенести на 30 апреля 2011 года.

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Но переносной бой также не состоялся. Во-первых, Кличко решил провести объединительный бой с другим британцем, Дэвидом Хэем.

Во-вторых, Чисора имел проблемы с законом, за что был отстранен.

В 2012 году Кличко и Чисора таки побывали в одном ринге. Тогда Дерек единогласным решением судей проиграл брату Владимира – Виталию Кличко.

Непосредственно перед боем на ринге Чисора плюнул в лицо Владимиру.

Возвращение Кличко в бокс: главное

Последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Джошуа и летом завершил карьеру боксера.

После этого появлялось много слухов о том, что 44-летний Кличко планирует вернуться в ринг.

Больше дискуссии велись после того, как появилась информация, якобы платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Украинцу нужно провести 3 боя.

Сам Кличко уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.

Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.

Вероятно, украинец хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 35 лет.

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