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Филигранный гол украинца помог команде выйти в финал Кубка Чехии: видео
сегодня , 08:22 Филигранный гол украинца помог команде выйти в финал Кубка Чехии: видео
Софія Кулай
Лига наций и Евро-2020: УЕФА назвала дату матчей сборной Украины по футболу
17 июня , 17:32 Лига наций и Евро-2020: УЕФА назвала дату матчей сборной Украины по футболу
Софія Кулай
Ретро дня: Чигринский отказался выходить на замену, и после этого все посмеялись над Гвардиолой
17 июня , 17:14 Ретро дня: Чигринский отказался выходить на замену, и после этого все посмеялись над Гвардиолой
Юрій Семенюк