Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал тренировки чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса, который готовится к бою против украинца Василия Ломаченко. Он считает, что еще несколько таких видео и Ломаченко откажется от поединка.

Видео с тренировки американец выложил в своем Instagram. Этот пост не обошел стороной боксер Иван Редкач и прокомментировал его.

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Ломаченко увидит видео и еще на пол года останется в Украине. Он не прилетит в США,

– заявил Редкач.

Боксер попросил Лопеса больше не выкладывать такие видео. Потому что бой из-за его роликов может не состояться.

Ломаченко – Лопес: главное о поединке

Бой между Ломаченко и Лопесом должен состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

Из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли.

Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.

Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO.

Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.

Что известно об Иване Редкаче