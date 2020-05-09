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Тайсон включил Ломаченка в список лучших боксеров современности: Он настоящий зверь

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал боксеров, которые, по его мнению, сейчас превосходят остальных.

Легендарный боксер не ограничился тяжелой весовой категории, упомянув, в частности, украинца Василия Ломаченко, чемпиона мира в легком весе. Об этом боксер рассказал на своем YouTube-канале под названием Hotboxin.

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Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. А еще Энди Руиса. Еще я уважаю Ломаченко – он настоящий зверь и мастер. Он словно танцует. Я бы также выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксеров,
– сказал Тайсон.

Ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.

СЛЕДУЮЩИЙ БОЙ ЛОМАЧЕНКО: ГЛАВНОЕ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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