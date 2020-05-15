Он не совсем глухой: Усика обвинили в работе на российские спецслужбы

Заместитель председателя Совета резервистов Мирослав Гай прокомментировал съемки боксера Александра Усика в российском фильме. Также он предположил, что Усик завербован спецслужбами России.

Об этом Мирослав Гай рассказал в эфире 5 канала.

Читайте также Усик – это хайп, немного "ваты", деньги и отсутствие здравого смысла

Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу сказать, что не уважаю его поступок – съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике.

Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или бессознательно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, это не значит, что он какой-то специальный агент. Может, он бессознательно. Но я не думаю, что он совсем глухой человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления,

– сказал Гай.

Также тренер и директор Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Алексей Семенюшко заявил, что российская ФСБ является куратором украинского боксера.

Скандал вокруг Усика и Ломаченко: главное

Усик и Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви (РПЦ).

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что "украинцы и россияне – единый народ".

За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". Зато в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

В ответ на критику Ломаченко опубликовал в своем инстаграме очередное религиозное сообщение.

Зато Усик обратился к критикам. В первую очередь Александр принял вызов украинского борца Богдана Грицая провести поединок.

Грицай рассказал, что решил бросить вызов Усику из-за политических убеждений боксера и угроз людям.

Также Усик прокомментировал участие в фильме. Он заявил, что кино не российское и снято в Украине. Кроме того, боксер заявил, что не покинет Украину.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24