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Он не совсем глухой: Усика обвинили в работе на российские спецслужбы

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Мирослав Гай
Мирослав Гай / Главред

Заместитель председателя Совета резервистов Мирослав Гай прокомментировал съемки боксера Александра Усика в российском фильме. Также он предположил, что Усик завербован спецслужбами России.

Об этом Мирослав Гай рассказал в эфире 5 канала

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Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу сказать, что не уважаю его поступок – съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике.

Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или бессознательно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, это не значит, что он какой-то специальный агент. Может, он бессознательно. Но я не думаю, что он совсем глухой человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления,
– сказал Гай.

Также тренер и директор Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Алексей Семенюшко заявил, что российская ФСБ является куратором украинского боксера.

Скандал вокруг Усика и Ломаченко: главное

  • Усик и Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви (РПЦ).
  • Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
  • Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что "украинцы и россияне – единый народ".
  • За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". Зато в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.
  • В ответ на критику Ломаченко опубликовал в своем инстаграме очередное религиозное сообщение.
  • Зато Усик обратился к критикам. В первую очередь Александр принял вызов украинского борца Богдана Грицая провести поединок.
  • Грицай рассказал, что решил бросить вызов Усику из-за политических убеждений боксера и угроз людям.
  • Также Усик прокомментировал участие в фильме. Он заявил, что кино не российское и снято в Украине. Кроме того, боксер заявил, что не покинет Украину.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Александр Усик Новости Спорта Бокс Спорт
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