О перспективном боксера Кларенс Адамс рассказал в интервью Pro Boxing Fans.

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Потенциальный соперник украинца

Кларенс Адамс около десяти лет назад закончил боксерскую карьеру. Сейчас он тренирует молодых бойцов.

По его словам, Кит Хантер вырастет в сильного боксера. Он может драться в легком, суперлегком и первом полусреднем весе. Ему по силам в будущем стать чемпионом во всех категориях. Он добросовестно выполняет все задачи Адамса.

Наставник отметил, что Хантер боксер с потрясающим ударом.

Возможно, это будет звучать самонадеянно, но через два боя я не побоюсь выставить его против Ломаченко в легком весе. Я верю, что он побьет украинца,

– заявил Адамс.

Адамс сравнил молодого воспитанника с чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (201520) Деонтеем Уайлдером. Он худой, но очень мощный, только Хантер еще и умный, он свои боксерские знания добавляет к удару.

У Кита пока идеальный рейтинг – 12-0, 7 КО. Однако он не обладает даже региональным поясом.

Кто такой Кларенс Адамс

Бывший чемпион мира по версии WBA в весе до 55,3 кг.

Адамс стал профессионалом в 1990 году и в 2000 году победил Гарсу единогласным решением судей. В своей первой защите титула дрался с Фернандесом. Одолел соперника в шестом раунде техническим нокаутом.

Адамс защитил титул еще один раз перед тем, как проиграл Айяле Потерпел поражение по разделенному решению судей в 2001 году, а также проиграл матч-реванш в 2002 году.

В июне 2009 года Адамс победил ветерана Алекса "Али" Бабу в восьмом раунде.