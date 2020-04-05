Он бы отправил в нокаут Усика: американец Миллер назвал того боксера, это не Джошуа

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) заявил, что знает имя боксера, который стал бы самым сильным соперником украинца и заставил бы Усика лежать в ринге.

Об этом Джаррелл Миллер заявил в интервью YouTube-каналу EsNews. Самым сильным соперником для украинца Миллер считает – Тайрона Спонга (14-0, 13 КО) из Нидерландов, он легко бы нокаутировал Александра Усика (17-0, 13 КО).

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По словам Джаррелла Миллера, Усику очень повезло избежать встречи Тайроном Спонгом, который погорел на допинге.

Я думаю, что Усику повезло. Почему? Просто он не боксировал с Тайроном Спонгом. Если бы мы увидели этот бой, то Спонг нокаутировал бы его. Я в этом уверен,

– сказал Миллер.



Тайрон Спонг / Twitter

В настоящее время в активе украинца в профи – 17 выигранных поединков, 16 из которых – в крузервейте и 1 – в хевивейте, без единого поражения.

Тайрон Спонг должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом дивизионе 12 октября прошлого года в Чикаго, однако бывшему кикбоксеру из Нидерландов запретили драться с Усиком из-за употребления допинга. В организме Спонга обнаружили запрещенный кломифен, который используется для повышения тестостерона у мужчин.

Как следствие, первым соперником Александра Усика стал американец Чазз Уизерспун, которого украинец победил техническим нокаутом в 7-м раунде.

Кто такой Тайрон Спонг?

Это бывший кикбоксер и смешанных единоборств. Он является действующим обладателем поясов WBC Latino в супертяжелом весе и WBO Latino в супертяжелом весе. Бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013) и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007/8 до 95 кг). Считается одним из лучших кикбоксеров за всю историю этого вида спорта.

В 2015 году дебютировал в профессиональном боксе и в первом же раунде нокаутировал венгерского соперника. Кроме допинга Спонга обвинили в том, что он позволил убежать пуме, которая жила в его доме без разрешения.

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