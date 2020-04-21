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Он был угрозой для Кличко: Владимир отказался от обязательного боя

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Роберт Хелениус / fightsports.tv

Финский боксер Роберт Хелениус должен был встретиться с легендарным украинцем Владимиром Кличко. Хелениус рассказал, что был обязательным претендентом на титул Кличко, но украинец по неизвестным причинам отказался от поединка.

36-летний Хелениус заявил, что с радостью бы встретился с Кличко. Он считает, что был с украинцем примерно на одинаковом уровне, информирует vRINGe.

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"Да я бы с удовольствием вышел на ринг против Кличко. Но мне тогда сказали, что он не хочет со мной боксировать. Не знаю, почему он так решил. Думаю, к тому времени мы были примерно на одном уровне. Я был в BoxRec на 6-й строчке, был обязательным претендентом на его титул", – сказал Роберт.

Слова финского боксера подтвердил британец Диллиан Уайт. Он считает, что Роберт был главной угрозой для Кличко.

"Да, именно так все и было. Он был главной угрозой для Кличко. И в какой-то момент Владимир просто не захотел с ним драться. Хелениус реально опасен. Здоровый, подтянутый, с отличным ударом. Но опасен он прежде всего благодаря тому, что является очень даже разумным бойцом", – заявил Диллиан.

Краткая биография Хелениуса

  • В конце 2011 года Роберт победил британца Дерека Чисору. Финн выиграл вакантный титул чемпиона Европы EBU и защитил интерконтинентальный титул чемпиона мира по версии WBO и WBA.
  • Чемпионскими титулами по версиям WBO и WBA тогда владел Владимир Кличко.
  • После боя с Чисорой Хелениус получил травму, потерял пояса и вернулся в ринг только через год.
  • К декабрю 2015 года Хелениус имел победную серию из 22 матчей. В апреле 2016 года он нокаутом проиграл Жоану Дюапе.
  • Всего Роберт провел 33 поединка, одержал 30 побед и потерпел три поражения. 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Владимир Кличко Новости Спорта Бокс Спорт
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