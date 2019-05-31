Он любит свою страну, настоящий украинец, – игрок "Зенита" про Ракицкого

Украинский защитник Ярослав Ракицкий зимой 2019 года перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит". После этого игрок больше не получал вызовы в национальную сборную Украины. Но об Украине футболист не забывает.

В этом убеждает партнер Ракицкого по "Зениту" Артем Дзюба в интервью "СЭ". По его словам, они даже обсуждают Украину.

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"Мы обсуждаем что-то, я даже не выдержал один раз – как раз предвыборные дебаты были между Порошенко и Зеленским. Мы ехали в автобусе, я сразу за ним, Ярослав сидит и смотрит, как они там "шокают", "балакают". И в какой-то момент говорю ему: "Яра, пожалуйста, выключи, я больше не могу". Он любит свою страну, настоящий украинец, но не сумасшедший, все прекрасно понимает – где черное, где белое", – рассказал Артем Дзюба.

При этом футболист сравнил Ракицкого с Александром Усиком. Украинский боксер российскому футболисту тоже нравится.

"Своим стержнем, поведением, манерами, как разговаривает, имеет свое мнение. Я не беру то, что он сверхталантливый боксер, очень крутой. Люблю и уважаю тех, кто не переобувается на ходу, а говорит, как есть", – подытожил Дзюба.

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Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" 28 января 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.