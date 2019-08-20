Он отнюдь не непобедим: Тренер рассказал, как Кэмпбелл планирует победить Ломаченко

Тренер британца Люка Кэмпбелла Шейн Макгуиган поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против Василия Ломаченко. Боксеры встретятся 31-го августа в Лондоне.

По мнению тренера Кэмпбелла, Люку нужно победить украинца досрочно, чтобы судьи не решали судьбу поединка.

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Прежде всего нельзя оставлять решение за судьями. А если и выигрывать раунды, то максимально уверенно. Так, чтобы не было никаких сомнений. Важно наносить мощные удары. И я знаю, что Люк может его потрясти. Тот же Хорхе Линарес впустил Ломаченко на канвас. Хоть то и был нокдаун-флешка, но все же украинец был слегка поражен,

– сказал тренер.

В поединке против Ломаченко, по словам Макгуигана, они сделают ставку на ударную мощь.

Он (Ломаченко, – Спорт24) несколько раз за карьеру был поражен. Он почувствовал на себе тяжелые попадания. Особенно в бою с Салидо – там их было много. И еще несколько раз в течение карьеры у Ломаченко возникали некоторые проблемы с оппонентами. Я говорю о том, что он отнюдь не непобедимый. Считаю, что если боксировать против него с умом, то его вполне можно побить. А кому это еще под силу, если не олимпийскому чемпиону Люку Кэмпбеллу?,

– заявил Макгуиган.

Козырями Ломаченко тренер британца назвал технику, скорость и боксерский IQ.

Смотрите. Прежде всего, необходимо нивелировать основные козыри Ломаченко: его скорость, техника и боксерский IQ. Как мы собираемся это сделать? Правильно. Благодаря преимуществу в антропометрии и ударной мощности. Понимаете, о чем я? Да, Люк уступает в скорости. Но это можно нейтрализовать благодаря антропометрии и таймингу,

– резюмировал Макгуиган.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл примет O2 Arena. Это многофункциональное спортивно-развлекательное сооружение в Лондоне, которое способно принять до 20 тысяч зрителей. Арена является мультифункциональной. Там проходят различные культурные и спортивные мероприятия.

На летних Олимпийских и Паралимпийских играх Арена принимала соревнования по спортивной гимнастике, полуфиналы и финалы по баскетболу и баскетболу на инвалидных колясках. С 2009 года на арене происходит итоговый теннисный турнир ATP.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.