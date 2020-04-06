Он удерживает мой титул: Ломаченко сделал острое заявление о следующем сопернике
Василий Ломаченко оценил следующего соперника – чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса. Боксеры должны встретиться 30 мая, но бой перенесут из-за пандемии COVID-19.
В комментарии Top Rank чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заявил, что действительно считает Лопеса сильным боксером.
Василий утверждает, что титул IBF принадлежит ему, поэтому украинец хочет вернуть пояс себе.
Читайте также Тренер Гвоздика ставит на поражение Ломаченко в бою с Лопесом
"Я действительно думаю, что он хороший боксер. Он жесткий боец. Он молодой и злой, у него много энергии. Я хочу провести этот бой, потому что он чемпион мира и потому что он удерживает мой титул – пояс IBF", – сказал Ломаченко .
Вместе с тем, украинец отказался давать какие-либо прогнозы о встрече. По мнению Василия, бокс непредсказуемый вид спорта.
"Никто не знает, это непредсказуемый вид спорта, поэтому никто не может знать. То что они рассказывают, в каком раунде могут завершить поединок, подогревает мой интерес", – отметил Василий.
Кстати Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бой
В одном из комментариев Теофимо Лопес заявил, что должен запугать Ломаченко. Это будто бы поможет ему преодолеть украинского чемпиона.
В то де время Василий сказал, что хочет посмотреть в глаза своему оппоненту и его отцу после поединка.
"Мне кажется, что он облегчит мне задачу, если будет так действовать. После поединка мне интересно посмотреть в глаза ему и его отцу и увидеть их выражение лиц", – сказал Ломаченко.
-
24 март 2020Ломаченко – Лопес: WBO отменила все свои поединки
-
1 апр 2020Лопес назвал новую дату боя с Ломаченко
-
-
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Хабиб Нурмагомедов не примет участие в UFC 249, ему уже нашли заменусегодня , 11:37
-
Как в Чернобыле: жуткие кадры футбола в Беларуси во время пандемии коронавируса – видеосегодня , 18:27
-
Кличко рассказал, поражение от какого боксера изменило егосегодня , 18:08
-
Умерла мать Гвардиолы: причина смертисегодня , 17:44
-
Дочь легендарного Мейвезера порезала ножом незнакомку, приревновав ее к парнюсегодня , 13:32
-
"Была большая паника": футболист Морозюк сообщил, где его жена подхватила коронавируссегодня , 12:09