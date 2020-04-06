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Он удерживает мой титул: Ломаченко сделал острое заявление о следующем сопернике

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Василий Ломаченко / instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко оценил следующего соперника – чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса. Боксеры должны встретиться 30 мая, но бой перенесут из-за пандемии COVID-19.

В комментарии Top Rank чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заявил, что действительно считает Лопеса сильным боксером.

Василий утверждает, что титул IBF принадлежит ему, поэтому украинец хочет вернуть пояс себе.

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"Я действительно думаю, что он хороший боксер. Он жесткий боец. Он молодой и злой, у него много энергии. Я хочу провести этот бой, потому что он чемпион мира и потому что он удерживает мой титул – пояс IBF", – сказал Ломаченко .

Вместе с тем, украинец отказался давать какие-либо прогнозы о встрече. По мнению Василия, бокс непредсказуемый вид спорта.

"Никто не знает, это непредсказуемый вид спорта, поэтому никто не может знать. То что они рассказывают, в каком раунде могут завершить поединок, подогревает мой интерес", – отметил Василий.

Кстати Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бой

В одном из комментариев Теофимо Лопес заявил, что должен запугать Ломаченко. Это будто бы поможет ему преодолеть украинского чемпиона.

В то де время Василий сказал, что хочет посмотреть в глаза своему оппоненту и его отцу после поединка.

"Мне кажется, что он облегчит мне задачу, если будет так действовать. После поединка мне интересно посмотреть в глаза ему и его отцу и увидеть их выражение лиц", – сказал Ломаченко.

ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ГЛАВНОЕ
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко
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