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Он выглядит, как дерзкий су *ин сын: Лопес о Ломаченко

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Теофимо Лопес / Top Rank

Теофимо Лопес остро ответил своему следующему сопернику – Василию Ломаченко. Американский боксер прокомментировал слова Василия, который заявил, что хочет посмотреть в глаза Теофимо и его отцу после поединка.

Лопес в интервью ютуб-канала FightHype заявил, что получит наслаждение, когда отправит Ломаченко в нокаут.

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"Это выглядит, будто он хочет показать свою гордость, усиленное эго, он выглядит, как дерзкий су*ин сын. Он заставляет меня смеяться. Но мне это нравится. Это сделает наш бой. Поэтому я жду поединка с нетерпением.

Но я должен ему что-то ответить? Я получу удовольствие от того, что отправлю его в нокаут. Это правда. Я получил удовольствие от нокаута Диего Магдалено, так же я буду наслаждаться тем, как снесу твою голову", – сказал Теофимо.

Он добавил, что для него поединок с Ломаченко – "этот бой – убить или быть убитым. И он меня не убьет".

Бой Ломаченко – Лопес, запланированный на 30 мая, перенесен из-за пандемии COVID-19.

ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ГЛАВНОЕ

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко
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