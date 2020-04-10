Он выглядит, как дерзкий су *ин сын: Лопес о Ломаченко
Теофимо Лопес остро ответил своему следующему сопернику – Василию Ломаченко. Американский боксер прокомментировал слова Василия, который заявил, что хочет посмотреть в глаза Теофимо и его отцу после поединка.
Лопес в интервью ютуб-канала FightHype заявил, что получит наслаждение, когда отправит Ломаченко в нокаут.
Читайте также Он удерживает мой титул: Ломаченко сделал остроее заявление о следующем сопернике
"Это выглядит, будто он хочет показать свою гордость, усиленное эго, он выглядит, как дерзкий су*ин сын. Он заставляет меня смеяться. Но мне это нравится. Это сделает наш бой. Поэтому я жду поединка с нетерпением.
Но я должен ему что-то ответить? Я получу удовольствие от того, что отправлю его в нокаут. Это правда. Я получил удовольствие от нокаута Диего Магдалено, так же я буду наслаждаться тем, как снесу твою голову", – сказал Теофимо.
Он добавил, что для него поединок с Ломаченко – "этот бой – убить или быть убитым. И он меня не убьет".
Бой Ломаченко – Лопес, запланированный на 30 мая, перенесен из-за пандемии COVID-19.
ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ГЛАВНОЕ
-
29 март 2020Просто хочу надрать Ломаченко зад, – Лопес
-
-
-
1 апр 2020Лопес назвал новую дату боя с Ломаченко
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Зарплату Неймара урежут на 50%сегодня , 14:41
-
Английские СМИ призвали "Вест Хэм" сохранить Ярмоленкосегодня , 13:09
-
UFC 249 официально отменили, бой Фергюсона – не состоитсясегодня , 10:23
-
Жена легенды "Баварии" заболела коронавирусомсегодня , 16:44
-
Украина сохранила позицию в рейтинге ФИФА, горячее интервью Усика – новости спорта 9 апрелясегодня , 08:00
-
Как заниматься спортом в условиях карантина: советы тренерасегодня , 16:22