"Они там в потолок плевали?": экс-футболист сборной Украины жестко проехался по игрокам "Динамо"

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко шокирован новостью о том, что пять игроков киевского "Динамо" оказались в лазарете после выхода из карантина.

Футболисты и тренерский штаб "бело-синих" не слишком серьезно подошли к индивидуальным занятиям во время двухмесячной паузы. Эту версию в своем Twitter выдвинул Евгений Левченко.

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"Пять травмированных в "Динамо"?! Либо ребята на карантине валяли дурака, либо тренерский штаб не рассчитал с нагрузками. Какие идеи?" – написал Левченко.

Пять травмированных в Динамо?! Либо ребята на карантине дурака валяли, либо, тренерский штаб с нагрузками не рассчитал. Какие идеи?‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 21, 2020

Что известно о травмах футболистов "Динамо"?

В киевском "Динамо" резко возросло количество травмированных футболистов. Клуб возобновил командные тренировки после выхода из карантина.

Травмы различной степени получили пятеро игроков "Динамо". Известны фамилии трех травмированных футболистов. Все они игроки основного состава.

Сообщается, что у Николая Шапаренко мышечная травма. У Никиты Бурды воспаление мениска. В октябре футболист был прооперирован после травмы в матче с "Ворсклой".

Виктор Цыганков растянул мышцу и вернется только в середине июня.