Они как могут прославляют, иногда хают Украину, – известный теннисист про Усика и Ломаченко
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением об украинских боксерах Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика. Стаховский заявил, что больше не смотрит бои украинцев.
В августе 2019 года Стаховский остро отреагировал на интервью Гвоздика. Последний неоднозначно прокомментировал войну между Россией и Украиной.
По мнению боксера, война – это средство наживы и бизнес. По его словам, войну устроили компании, производящие технику, зарабатывающие на военной технике.
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Стаховский свое мнение о Гвоздике не изменил.
А как иначе? Чудак, если у тебя такие взгляды, то Россия с радостью тебя заберет. Или ДНР. Бери паспорт и давай. Ты же считаешь Украину настолько некорректной страной,
– заявил Стаховский в интервью Tribuna.com.
По словам Сергея, все трое боксеров прославляют Украину и одновременно хают.
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"Это крутые боксеры. Они, как могут, прославляют, иногда хают Украину. Это спортсмены, которые имеют право на свое мнение. Мое право, как украинца и человека, родившегося в Киеве, не поддерживать таких боксеров", – сказал Стаховский.
Он добавил, что уже несколько лет не смотрит бои украинцев.
"Ломаченко последний раз смотрел 3 или 4 года назад. В соцсетях был подписан на каждого из них, но уже нет".
Что известно о Стаховского?Первая ракетка Украины и лидер сборной Украины по теннису. 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).
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