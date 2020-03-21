Они как могут прославляют, иногда хают Украину, – известный теннисист про Усика и Ломаченко

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением об украинских боксерах Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика. Стаховский заявил, что больше не смотрит бои украинцев.

В августе 2019 года Стаховский остро отреагировал на интервью Гвоздика. Последний неоднозначно прокомментировал войну между Россией и Украиной.

По мнению боксера, война – это средство наживы и бизнес. По его словам, войну устроили компании, производящие технику, зарабатывающие на военной технике.

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Стаховский свое мнение о Гвоздике не изменил.

А как иначе? Чудак, если у тебя такие взгляды, то Россия с радостью тебя заберет. Или ДНР. Бери паспорт и давай. Ты же считаешь Украину настолько некорректной страной,

– заявил Стаховский в интервью Tribuna.com.

По словам Сергея, все трое боксеров прославляют Украину и одновременно хают.

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"Это крутые боксеры. Они, как могут, прославляют, иногда хают Украину. Это спортсмены, которые имеют право на свое мнение. Мое право, как украинца и человека, родившегося в Киеве, не поддерживать таких боксеров", – сказал Стаховский.

Он добавил, что уже несколько лет не смотрит бои украинцев.

"Ломаченко последний раз смотрел 3 или 4 года назад. В соцсетях был подписан на каждого из них, но уже нет".

Что известно о Стаховского?Первая ракетка Украины и лидер сборной Украины по теннису. 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).

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