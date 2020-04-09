Они не виноваты, что наши цари чего-то не поделили, – Усик об отношениях с россиянами

Непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал, как война на востоке Украины и аннексия Крыма повлияли на его отношения с русскими. Усик дал интервью бывшей депутатке "Партии регионов" Елене Бондаренко.

Усик заявил, что продолжает поддерживать связь с многими друзьями из России. По мнению 33-летнего боксера, они не виноваты в случившемся.

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У меня очень много знакомых, друзей в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши цари, которые наверху, чего-то не поделили. Или еще кто-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются о той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем,

– заявил Усик.

Также Усик прокомментировал то, что некоторые болельщики обзывают его из-за политической позиции.

"Слушайте, я столько за это время услышал о том, что я "сепар", "ватник", "малорос". Столько названий, что, мне кажется, можно даже песню под это придумать. Людям не нравится то, что я не отвечаю их ожиданиям. Они чего-то ждут. А вы не надейтесь на людей, на людей нельзя надеяться, нужно надеяться на Бога", – заявил Александр.

Кстати Усик ответил на оскорбительный комментарий: Ты трус, который никогда при встрече не скажет

Усик убежден, что через некоторое время все изменится к лучшему.

"А то, что происходит – это просто "жестянка". Пройдет какое-то большое количество времени, а, дай Бог, чтобы прошло мало, и мы будем об этом вспоминать и говорить: "Как мы могли допустить, что такое вообще произошло?" А такое будет.

На самом деле, если мы ждем какой-то помощи извне, то это очень плохо. Мы должны внутри себя сами себе помочь, не загонять друг друга. Соседа не бить, не обзывать его", – резюмировал боксер.

Смотрите видео интервью Усика

Что известно о Елене Бондаренко?

Бывшая член "Партии регионов", журналистка, народный депутат Украины 5-го, 6-го и 7-го созывов. Известная своими скандальными высказываниями об отношениях Украины и России и войне на Донбассе.

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