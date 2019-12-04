Онищенко два года спонсировал сборную Украины, – Анна Ризатдинова

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова призналась во вкладе отца своего ребенка Александра Онищенко в сборную Украины по художественной гимнастике.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Украинская правда".

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Александр Онищенко был спонсором нашей сборной. По-моему, года два он спонсировал нашу сборную и помогал с костюмами для выступлений. В принципе, все было сшито за его счет. Его вклад в нашу сборную – очень большой,

– сказала Анна.

Напомним, что в 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018 году Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. Недавно он опубликовал непонятную фотографию, на которой, якобы, находился в Офисе Президента. Впоследствии он опроверг слухи и заявил, что фото было сделано еще во времена президентства Петра Порошенко.

Что известно об Александре Онищенко?Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов". А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных спортивных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина". Сейчас одиозный нардеп скрывается от следствия. В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Речь идет о миллиардных убытках для государства.