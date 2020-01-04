Онуфрий – абсолютный чемпион мира в своем деле, – Усик
Боксер Александр Усик поделился впечатлениями после встречи с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием.
Украинский боксер назвал Онуфрия лучшим в своем деле.
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Он абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории. Он для меня такой человек.
Я с ним много раз общался, общался с глазу на глаз. Мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, физически он тоже достаточно сильный,
– сказал Усик в интервью ютуб-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках".
Усик также вспомнил первую встречу с митрополитом. По словам боксера, они говорили о политике.
Когда я впервые с ним встретился и мы вели диалог, мы стали немного политизировать. У меня, разумеется, проскакивала речь о политике. Просто я хотел для себя понять, как человек ответит на эти вопросы.
Меня поразили его ответы, которые были настолько развернутыми, но там не было осуждения, какой-то точки зрения, которая должна быть. Он так доходчиво все объяснил, что я когда вышел, думаю: "Господи, дай, чтобы оно в голове правильно уложилось",
– резюмировал Усик.
Связь Усика и Онуфрия
Зимой 2018-го Александр Усик посетил Блаженнейшего митрополита УПЦ МП Онуфрия.
Встреча состоялась в резиденции Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Вместе с Усиком в Лавру пришла его жена Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк.
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Также Усик в декабре 2018-го получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени.
Мероприятие "Дети Украины – будущее нации" состоялся 14 декабря в Национальном оперном театре, награду ему вручил Онуфрий.