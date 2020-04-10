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Онуфрий сказал, что депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать, – Усик

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Усик та Онуфрій / УПЦ МП

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Усик рассказал, можно ли бить депутатов. На эту тему украинский боксер говорил с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

В интервью "Эхо Киева" бывшей депутатке от "Партии регионов" Елене Бондаренко Усик заявил, что Онуфрий сказал, что депутатов можно бить.

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"Знаете, я как-то общался, часто это делаю, с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Это очень большой для меня авторитет.

Я говорю: "Если вот мне не нравится депутат, бубнит чего-то там – можно врезать?" А он говорит: "Сашенька, можно, но только, чтобы кости не ломать".

То есть, чтобы сильное увечье не нанести, а взбудоражить: "Эй, ты на Земле, друг, остановись", – сказал Усик.

Кстати Ходите в храм и причащайтесь: Усик призвал ходить в церковь во время пандемии коронавируса

Что известно об Усике и Онуфрие?

  • Зимой 2018-го Александр Усик посетил блаженнейшего митрополита УПЦ МП Онуфрия.
  • Встреча состоялась в резиденции Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Вместе с Усиком в Лавру пришла его жена Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк.
  • Также Усик в декабре 2018-го получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени.
  • Мероприятие "Дети Украины – будущее нации" состоялось 14 декабря в Национальном оперном театре, награду ему вручил Онуфрий.

ИНТЕРВЬЮ УСИКА: ГЛАВНОЕ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: УПЦ МП Александр Усик Новости Спорта Бокс Спорт
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