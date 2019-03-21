Операция "Кровопускание": разоблачена всемирная допинговая сеть

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Операция "Кровопускание": разоблачена всемирная допинговая сеть

Правоохранительные органы Германии и Австрии во время спецоперации Aderlass (Кровопускание) разоблачили всемирную допинговую сеть. Под подозрением 21 спортсмен из 8 европейских стран, представляющих 5 видов спорта. Некоторые из них участвовали в зимних Олимпийских играх 2018.

Три из пяти видов спорта – это беговые лыжи, велоспорт и триатлон. Еще два вида спорта – зимние. Но генеральный прокурор Мюнхена Кай Гребер отказался их называть в интересах следствия, сообщает Deutsche Welle. При этом известно, что двое людей из "Эрфуртской сети" летали на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, чтобы обеспечить там спортсменов их обогащенной кровью.

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Всего правоохранители заявили, что за восемь лет (с 2011 до февраля 2019 года) были зафиксированы "трехзначные числа случаев забора крови".

Главный подозреваемый в этом деле – врач из Эрфурта Марк С. Спортсмены платили ему от 4 тысяч до 12 тысяч евро за один сезон. Поэтому за год врач получал до 100 тысяч евро. Ему грозит от 1 до 10 лет за каждый случай.

В ходе операции Aderlass были задержаны 9 спортсменов, в том числе из Эстонии и Казахстана. Известно о том, что среди задержанных – австрийский лыжник Йоханнес Дюрр. Еще одного австрийского лыжника Макса Хаукена задержали как раз в тот момент, когда спортсмен делал себе переливание крови.

Прокурор Ганс Корнпробст отметил, что у следователей пока нет достаточно доказательств, что спортивные федерации "систематически поддерживали применение допинга".

 

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Допинг
Источник: 24 Канал
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