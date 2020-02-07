Операторы в прямом эфире оскорбляли баскетболисток во время матча чемпионата Украины – видео
5 февраля во время трансляции матча женской Суперлиги "Киев-Баскет" – "Интерхим-СДЮСШОР" произошел скандальный инцидент.
Операторы матча позволили себе сексистские оскорбления в адрес баскетболисток "Киев-Баскета" в прямом эфире.
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На скандальное поведение операторов матча на своей странице в Facebook обратила внимание Анна Цюпко. Пользователь также отметила, что федерация баскетбола Украины не принесла баскетболисткам официальных извинений. Также ФБУ удалила запись матча со своих ресурсов.
Добавим, что впоследствии "Киев-Баскет" выступил с официальным заявлением по поводу скандала, в котором принес свои извинения и уволил операторов.
Операторы оскорбляли баскетболисток во время матча: смотрите видео