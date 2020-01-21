Оппоненты, которых Усику надо избегать: топ-6 самых опасных

Александр Усик перешел в супертяжелый вес. Со дня на день будет объявлено имя будущего оппонента. С большой долей вероятности это будет кто-то из пары Чисора – Паркер. Оба –топовые представители королевского дивизиона, однако украинец будет явным фаворитом в бою с каждым из них. Рассмотрим же боксеров, которые могут создать для бывшего абсолютного чемпиона в крузервейте более серьезные проблемы.

1–2. Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер

Оба гораздо больше Усика, имеют более широкий размах рук. Были успешны на любительском ринге. А, главное, имеют разовый нокаутирующий удар. Одна ошибка, и все выигранные раунды могут стать уже не важны. Бой с Джошуа может состояться уже в этом году. А о большом желании встретиться с Уайлдером не так давно заявлял сам Александр.

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3. Тайсон Фьюри

Неудобный для всех, и это точно подтвердит Владимир Кличко. 16 сантиметров разницы в росте и 18 – в размахе рук будут большой проблемой для Александра. Он сам говорил, что Фьюри будет самым тяжелым оппонентом для него. Однако, можем вспомнить, как Тайсон два раза имел проблем с боксерами намного ниже себя. Его сумели отправить в нокдаун не самые сильные панчеры: почти никому не известный серб Невен Пайкич и вообще крузер с массой 95 килограммов Стив Каннингем. Последний вообще выигрывал по очкам, но "цыганский король" сумел его нокаутировать. Так что шансы есть и у Усика.



Тайсон Фьюри (фото: CBS Sport)

4. Джаррелл Миллер

Непобедимый американец, который выходит на бои с весом около 130 килограммов, и постоянно идет в атаку, может поставить перед крымчанином еще те вопросы. Пусть он и не имеет идеальной защиты, много пропускает и не является самым быстрым боксером, но его напор впечатляет. Он лезет вперед, как яростный бык на красный цвет. Украинец должен действовать как настоящий тореадор, если хочет победить.

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5. Иван Дычко

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Азии среди любителей. На профессиональном ринге провел 9 боев, во всех одержал победу нокаутом. Его рост составляет 205 сантиметров. Из-за своего удара он еще опаснее, чем Фьюри. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне встречался с Энтони Джошуа. Казах проиграл, хотя после боя были сомнения в объективности судейства, бой был очень равным, победу могли отдать любому из боксеров. Среди недостатков Дычко можно вспомнить не самый крепкий подбородок, а также есть сомнения в его способности пройти все 12 раундов в высоком темпе.



Иван Дычко (фото: vbetnews.com)

6. Тони Йока

Француз является олимпийским чемпионом по боксу 2016 года в супертяжелом весе. По телосложению похож на Энтони Джошуа. Также обладает мощным ударом, техничный, кажется, может выдерживать крепкие попадания соперников. На любительском ринге проигрывал украинцу Ростиславу Архипенко, так что Усик тоже должен справиться.

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