Определен наилучший футболист матча Украина – Эстония

Полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус стал наилучшим футболистом по итогам товарищеского поединка сборных Украины и Эстонии (1: 0).

Роман Безус, который принес победу хозяевам матча, забил свой пятый мяч в форме сборной.

Как это было: Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео

Индекс Безуса по данным Instat составил 305 баллов. В тройку в составе сборной Украины также вошли защитники Игорь Пластун (294 балла) и Сергей Болбат (283).

Как известно, сборная Украины вырвала победу в товарищеской игре против Эстонии 1:0. Но, пожалуй, самым интересным моментом игры стал не гол в компенсированное время, а то, что за 27 лет "сине-желтые" впервые сыграли в Запорожье.