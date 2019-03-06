Определен состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира по биатлону

Уже в четверг, 7 марта, в шведском Эстерсунде стартует Чемпионат мира по биатлону. Тренеры сборной Украины определились с составом эстафетной четверки.

На первую гонку наша команда выйдет в следующем составе: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный. Читайте также: Биатлон: расписание гонок Чемпионата мира 2019 Старт смешанной эстафеты состоится в четверг, 7 марта. Начало гонки – в 16:30 по киевскому времени. Результат – на сайте Спорт24.