Определен состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира по биатлону
Уже в четверг, 7 марта, в шведском Эстерсунде стартует Чемпионат мира по биатлону. Тренеры сборной Украины определились с составом эстафетной четверки.
На первую гонку наша команда выйдет в следующем составе: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный.
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Старт смешанной эстафеты состоится в четверг, 7 марта. Начало гонки – в 16:30 по киевскому времени. Результат – на сайте Спорт24.
Источник: 24 Канал
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