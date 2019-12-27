Определилась судьба украинца Хачериди в "Динамо"

Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев рассказал о будущем в команде украинского защитника Евгения Хачериди.

Краснобаев заявил, что украинский защитник Евгений Хачериди останется в клубе. Функционер подчеркнул, что в стане чемпиона Беларуси рассчитывают на опытного футболиста.

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У Хачериди начинается контракт с 1 января. Он будет в "Динамо-Брест",

– цитирует слова Краснобаева Tribuna.com.

В начале декабря появилась информация, что Хачериди близок к уходу из "Динамо-Брест". Напомним, что в конце октября центрбек подписал контракт с брестским "Динамо". Контракт Хачериди начнет действовать с 1 января 2020 года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года.

За "Динамо-Брест" уже выступают три представителя Украины – полузащитник Александр Нойок, нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко.

Брестское "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Беларуси. За тур до окончания чемпионата брестчане оторвались от БАТЭ и впервые с 2005 года в Беларуси сменился чемпион – до этого побеждали исключительно борисовчане.