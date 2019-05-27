Определились еще три команды, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
После того, как были сыграны последние матчи в чемпионатах Италии и России, определились 25 команд, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Вакантным остаются еще семь мест. Но одна из команд станет известна уже в среду, 29 мая.
В общем прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получат 26 команд. Известны имена 25 команд. Три последних места получили третья и четвертая команды Италии – "Аталанта" и "Интер". Также прямую путевку получил российский "Локомотив".
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Попасть в Лигу чемпионов может и английский "Арсенал". Для этого команде надо победить в финале Лиги Европы. Матч состоится в Баку 29 мая. Другой финалист – "Челси" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Поэтому в случае победы "Челси", место в групповом этапе получит третья команда Франции – "Лион".
Еще шесть путевок разыграют в квалификации. Через нее придется пробиваться и киевскому "Динамо". Украинская команда стартует с третьего квалификационного раунда, и будет сеянным при жеребьевке.
Команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов 2019-2020
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал" (Мадрид), "Валенсия"
Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"
Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байер"
Франция: "Пари Сен-Жермен", "Лилль"
Россия: "Зенит", "Локомотив"
Португалия: "Бенфика"
Украина: "Шахтер"
Бельгия: "Генк"
Турция: "Галатасарай"
Австрия: "Зальцбург"
В первой корзине будут представлены "Барселона", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Бавария", ПСЖ, "Зенит". А также победители финальных пар "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" и "Челси" – "Арсенал".