Определились еще три участника четвертьфинала плей-офф НБА: результаты матчей и видео

В ночь на 24 апреля в НБА было сыграно четыре матча раунда плей-офф. В них определились еще три участника четвертьфинала.

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В первом матче "Торонто" на собственной площадке победил "Орландо". Победу "Рэпторс" одержали благодаря удачной игре в первой и третьей четверти. Именно "Торонто" выходит в следующий круг.

Торонто – Орландо 115:96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26). Счет в серии 4:1

Выиграла и "Филадельфия". Команда в пятом матче обыграла "Бруклин" и обеспечила себе проход в следующий круг соревнований.

Филадельфия – Бруклин 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36). Счет в серии 4:1

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Рассел Вестбрук так и не помог "Оклахома-Сити" пройти "Портленд". Команда проиграла пятый матч на выезде. Хотя в четвертой четверти была впереди на 15 очков. Но две удачные атаки в конце матча (в том числе трехочковый бросок) – и дальше идет "Портленд".

Портленд – Оклахома-Сити 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25). Счет в серии 4:1

Участник четвертьфинала еще не определился в паре "Денвера" и "Сан-Антонио". "Наггетс" победили дома и повели в серии 3:2.

Денвер – Сан-Антонио 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27). Счет в серии 3:2

В четвертьфинале сыграют "Милуоки" против "Бостона", а "Филадельфия" будет противостоять "Торонто". "Портленд" сыграет против победителя пары "Денвер" – "Сан-Антонио". Еще два участника определятся в паре "Голден Стэйт" – "Клипперс" (счет в серии 3:1) и "Хьюстон" – "Юта" (3:1).