Определились финалисты Кубка Украины по волейболу

Во Львове были сыграны полуфинальные матчи "Финала четырех" Кубка Украины по волейболу. По результатам жеребьевки в первом полуфинале произошло винницкое дерби – встречались "Сердце Подолья" "МХП-Винница". Вторую путевку в финал разыграли львовские "Барком-Летучие мыши" и "Политехник-Одесса".

Первый матч между винницкими командами получился зрелищным и эмоциональным, а победу одержала команда "Сердце Подолья", которая одолела своих соперников в четырех сетах.

Сердце Подолья – МХП-Винница 3:1 (33:35, 25:23, 25:22, 25:22)

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Во втором полуфинале команды сыграли только три сета. Но если в первом "Летучие мыши" без проблем разобрались с соперником, то подопечные Евгения Бородаенко были в шаге от победы во втором сете. Но более опытные нападающие львовян все же выдержали атаки Вячеслава Панкратенкова и Александра Наложного – 29:27. В третьем сете одесситы уже не смогли ничего противопоставить соперникам

Барком-Летучие мыши – Политехник-Одесса 3:0 (25:13, 29:27, 25:16)

Итак, в финале Кубка Украины сыграют львовский "Барком-Летучие мыши" и винницкая команда "Сердце Подолья". Матч запланирован на 14 февраля. Начало в 19:00. За бронзовые награды поспорят "МХП-Винница" и "Политехник-Одесса". Матч за третье место состоится 14 февраля в 16:30.

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