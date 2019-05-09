"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" – финалисты Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Впервые с 2008 года два английских клуба разыграют главный клубный трофей Старой Европы.

Обе команды сумели выиграть ответный матч полуфинала. При этом их соперники были фаворитами этих встреч.

"Ливерпуль" проиграл первый матч "Барселоне" на их поле 3:0. Но сумел дома выиграть 4:0.

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"Тоттенхэм" же уступил "Аяксу" 0:1 на своем поле. В матче в Амстердаме команда после первого тайма проигрывала 2:0. Но три гола Лукаса во втором тайме (последний на 90+5 минуте) принесли победу "Тоттенхэму".

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Это впервые с 2008 года в финале сыграют две английские команды. Тогда 21 мая на московском стадионе "Лужники" сыграли "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Матч закончился вничью 1:1 (забивали Роналду за МЮ и Лэмпард в "Челси"), а в серии пенальти победу одержал "Манчестер Юнайтед".